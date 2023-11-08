08:45 (мск), источник: Комсомольская правда
Красноярский телеканал «Афонтово» сменил владельца
Новым владельцем телеканала стал экс-депутат красноярского Горсовета.
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Красноярский телеканал «Афонтово» вновь сменил своего владельца. В предыдущий раз это случилось в 2020 году, но не помогло медиацентру, значительно сдавшему свои позиции в региональном медиа-пространстве. На минувшей неделе появилась информация, что новым собственников регионального частного телеканала стал Геннадий Торгунаков — издатель и редактор журнала «Деловой Красноярск». Он уже анонсировал перезапуск канала и возвращение его к городской тематике.
Сумма сделки не раскрывается. Но есть информация, что директором станет Татьяна Ковалева, одна из команды ДК. После полной перезагрузки холдинг будет включать в себя интернет-издание, печатные журналы, телеканал, радиостанцию и сервис приема текстовой рекламы. Собственно обновленный «Афонтово» должен заработать в 2024 году.