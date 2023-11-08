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08:39 (мск), источник: Комсомольская правда

Дед Мороз прибудет на поезде в Омск 1 декабря

Для тех, кто придет встречать главного волшебника, организуют вагон-кукольный театр.

Источник: сайт РЖД

1 декабря в Омск приедет на поезде Дед Мороз. Об этом сообщает пресс-служба Российских железных дорог.

Это уже третье путешествие главного волшебника по стране. В рамках поездки он посетит более 70 больших и малых городов и поселков. Он проедет от Великого Устюга по Байкало-Амурской магистрали, заглянет в Тынду и вернется обратно.

В Великий Устюг Дед Мороз вернется 13 января также на поезде. Это специально оборудованный состав, в котором есть резиденция, вагоны для проведения игр и квестов, вагон-ресторан, вагон-лавка и даже кукольный театр.

Отмечается, что в каждом городе, где сделает остановку поезд, посетителей вокзалов ждет праздничная программа с участием артистов и аниматоров.

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