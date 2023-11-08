09:58 (мск), источник: ИА Татар-информ
Эксперт: «Казань уникальна тем, что в ней нет Волжской набережной»
Казань является единственным городом на берегу Волги, в котором нет набережной, идущей вдоль этой реки.
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Об этом заявил генеральный директор архитектурной мастерской «Старая Казань», эксперт Института развития города Павел Тиняев в ходе дискуссии «Жизнь на берегу Волги: Какой может стать территория у речного порта».
«Казань уникальна тем, что в ней нет Волжской набережной. В любом самом маленьком городке на Волге есть улица, которая называется Волжская набережная. И как сформировалась такая несправедливость, мне долго было непонятно».
По его словам, такая ситуация сложилась из-за того, что Казань изначально не была построена на Волге: до реки от города было семь верст. «Многие путешественники, которые писали, что побывали в Казани, были исключительно в Адмиралтейской слободе, а она была самостоятельным городским районом», — пояснил он.
Тиняев добавил, что после строительства каскада волжских водохранилищ воды реки подошли практически к стенам Казанского Кремля. Однако от жилых районов Волга оказалась отделена промышленным поясом, из-за чего берег так и не был благоустроен.
Главный архитектор Казани Ильсияр Тухватуллина в свою очередь отметила, что территория речного порта, где уже началась реновация, практически полностью выходит на Волгу.
«Эта территория имеет огромный потенциал. Здесь более 12 километров набережной, и практически вся территория района выходит на воду», — подчеркнула Тухватуллина.