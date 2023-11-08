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Главные новости к вечеру 8 ноября
09:46 (мск), новости Молдовы, источник: Комсомольская правда

Главные новости в Молдове 8 ноября

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро среды, 8 ноября 2023 года.

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Источник: Комсомольская правда

1. Власти исключили из избирательной гонки Арину Коршикову, прошедшую во второй тур выборов мэра в Бельцах: Такого беспредела в Молдове еще не было.

2. В Молдове — сезон дождей: Но пока тепло до 20 градусов — намокнем, но не замерзнем.

3. В Молдове и крокодил ловится, и растет кокос: Для победы на следующих выборах ПАСу предлагают закрыть все ТВ-каналы и порталы, не воспевающие партию, а также запретить всю оппозицию.

4. «Открывай иногда водку, Алла, вдруг это поможет тебе увидеть “свет”: Кику ответил главе Минздрава Молдовы Немеренко на оскорбление односельчан, отдавших голос не за ПАС.

5. Обкатанный сценарий ПАС в Молдове: Как в Бельцах снимали с выборов Арину Коршикову, которая прошла во второй тур.

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