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10:42 (мск), новости Беларуси, источник: Office Life

Ученые считают 2023-й самым теплым за последние 125 тыс. лет

Климатологи Европейского союза назвали 2023-й самым теплым за последние 125 тыс. лет. При этом минувший октябрь получил оценку «самого жаркого в мире» за весь период наблюдений, пишет Reuters.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +18° 2 м/с 41% 759 мм рт. ст. +15°
Источник: Агентство «Москва»

По данным Службы по изменению климата ЕС «Коперник» (C3S), в прошлом месяце с огромным отрывом — на 0,4 градуса по Цельсию — был побит предыдущий октябрьский температурный рекорд 2019 года.

По оценке заместителя директора C3S Саманты Берджесс, это позволяет назвать октябрьскую температурную аномалию «очень экстремальной».

Ученые продолжают считать жару последствием выбросов парниковых газов в результате человеческой деятельности в сочетании с появлением в этом году явления погоды Эль-Ниньо, которое нагревает поверхностные воды в восточной части Тихого океана.

Во всем мире средняя температура воздуха в октябре была на 1,7 градуса Цельсия выше, чем в том же месяце в 1850—1900 годах, которые «Коперник» определяет как доиндустриальный период.

Ученые вспоминают и о температурном рекорде 2016 года, когда также проявился эффект Эль-Ниньо.

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