Главное
Главные новости к вечеру 8 ноября
09:37 (мск), источник: АиФ Самара

В Самаре в ноябре проведут ремонт Кировского моста

Стоимость работ более девяти миллионов рублей.

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области ищет подрядчика для ремонта автомобильной дороги общего пользования регионального значения мостового перехода «Кировский» на 9 км 530 м в Самаре и Волжском районе, сообщается на сайте zakupki.

Начальная (максимальная) цена контракта девять миллионов 34 тысячи 833 рубля, 78 копеек.

Подрядчик выполняет работы без авансового платежа собственными и (или) привлеченными силами и средствами. Подрядчик должен приступить к ремонту с даты заключения контракта, и завершить его 30 ноября 2023 года.

Подведут итоги аукциона и определят подрядчика 14 ноября.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Обязательно ли заводить электронную трудовую? - эксперт
Садоводам: как правильно сохранить выращенные овощи
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта