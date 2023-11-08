09:37 (мск), источник: АиФ Самара
В Самаре в ноябре проведут ремонт Кировского моста
Стоимость работ более девяти миллионов рублей.
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Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области ищет подрядчика для ремонта автомобильной дороги общего пользования регионального значения мостового перехода «Кировский» на 9 км 530 м в Самаре и Волжском районе, сообщается на сайте zakupki.
Начальная (максимальная) цена контракта девять миллионов 34 тысячи 833 рубля, 78 копеек.
Подрядчик выполняет работы без авансового платежа собственными и (или) привлеченными силами и средствами. Подрядчик должен приступить к ремонту с даты заключения контракта, и завершить его 30 ноября 2023 года.
Подведут итоги аукциона и определят подрядчика 14 ноября.