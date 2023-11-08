09:55 (мск), источник: Комсомольская правда
В аэропорту Москвы появились баннеры с призывом ехать в Татарстан
На эти цели выделили 5,6 миллиона рублей.
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В аэропорту Шереметьево Москвы появились баннеры с призывом ехать в Татарстан. На эти цели Госкомитет Татарстана по туризму выделил 5,6 миллиона рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.
Ранее на месте баннеров были плакаты о Елабуге. В них была написана следующая фраза: «Шишкин и Цветаева тут уже были, а ты? Приезжай в Татарстан!» Однако в начале ноября было принято решение об их замене по причине окончания рекламной кампании. Теперь новые плакаты гласят: «Прилетай на чак-чак-питие в Татарстан! Вкус сладости и радости».
Отметим, всего изготовлено десять баннеров. Подрядчик должен их установить до 31 декабря.
Напомним, в Казани до конца года цифровыми экранами оснастят еще 38 рекламных еврощитов.