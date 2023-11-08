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10:21 (мск), источник: Коммерсантъ

В отеле Holiday Perm прокомментировали претензии певца Сергея Лазарева о грязной ванне

В отеле Holiday Perm прокомментировали претензии известного певца Сергея Лазарева о грязной ванне в номере.

«Плохие отзывы об отелях есть всегда, они же и мотивируют двигаться дальше. Более того, гостиничный бизнес, наверное, единственный, который так быстро позволяет получить обратную связь от гостей», — заметили в Holiday Perm. Номер, в котором останавливался Сергей Лазарев, стоит в ожидании ремонта, и сейчас разрабатываются проекты его реконструкции. Как только достойный проект реконструкции номера будет разработан, управляющая компания начнет его обновление, добавили в Holiday Perm.

Напомним, российский певец Сергей Лазарев приехал на гастроли в Пермь. Артист заселился в пермский отель Holiday Perm, однако его не устроила грязная ванна в номере. Как рассказал Сергей Лазарев в соцсетях, ванна в номере оказалась с желтыми пятнами. «Конечно же, я переехал в другой отель, там не остался», — заметил исполнитель, добавив, что он не скандальный человек.

В официальной группе «Сергей Лазарев в Перми» отмечается, что выступление артиста состоялось в краевой столице 7 ноября, сегодня намечен еще один концерт.

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