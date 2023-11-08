10:01 (мск), источник: Комсомольская правда
Короткие дубленки, сапоги-трубы и тотальный оверсайз: что будет в моде в Самаре зимой 2023/2024
Самарский стилист Ольга Симонова: «В моде объемная и теплая одежда».
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Зима совсем близко. Со дня на день самарчанкам придется утепляться. Как это сделать стильно и красиво и что будет модно носить в Самаре зимой 2023/2024, рассказывает стилист Ольга Симонова.
Модные тренды зимы 2023/2024.
Главный тренд этой зимы — возвращение моды 90-х и 2000-х. 90-ые годы характеризуется, в первую очередь, объемами.
— Я рекомендую обратить внимание на объемную и теплую одежду — свитера, спортивные костюмы
Какая обувь будет модной в Самаре зимой 2023/2024.
В наступающем сезоне будут модными три вида обуви. Первый вариант — более утилитарный — челси. Это высокие ботинки без каблука и застежки с резинкой по краям. Такая обувь хороша на повседневку. Челси можно надевать под широкие брюки, с юбками и платьями, правильно сбалансировав колготками. В них даже можно заправить широкие брюки, и тогда образ будет максимально модным. Также все еще актуальны и ботинки на более широкой объемной платформе.
Второй тип обуви — сапоги с вытянутыми носиками и широкими голенищем, сапоги-трубы.
— Я бы выбрала именно вытянутые носики, а не круглые. Степень вытянутости зависит от ваших предпочтений. Достаточно, чтобы носики были слегка заостренными. Что касается голенища, то в идеале нога в сапоге должна буквально болтаться — это самый модный вариант, — рассказала стилист.
И, наконец, третий вариант — это зимние кроссовки. Это тот самый привет из 90-х.
Какая верхняя одежда будет модной зимой 2023/2024 в Самаре.
Пик тренда — это, конечно же, дубленка. Самые практичная — длинная. Она может быть в виде пальто-халата, приталенная, отороченная мехом или без него. Также в тренде — объемная дубленка-авиатор. Экстремально модно (но не практично) — короткая дубленка, которая буквально по косточку бедра.
Если вы поклонник шуб, то самыми современными этой зимой по-прежнему будут шубы-чебурашки «под овчину», то есть их мех не животного происхождения, а из натуральных тканей. Шубы, естественно, должны быть объемными, широкими, уютными и длинными. Их можно подпоясывать, а можно носить свободно.
Теплый пуховик-одеяло начинает выходить из моды, но это не значит, что от него надо непременно отказываться. Модель должна быть максимально простой и утилитарной. Это, кстати, тоже отсылка к 90-м. Характерной чертой того времени был еще и минимализм — как можно меньше замочков, «стразиков», меха и других деталей.
Модная женская одежда в Самаре зимой 2023/2024.
Самым модным вариантом повседневной одежды будет, конечно же, брючный костюм. Суперактуален костюм из тонкой шерсти. Его можно сочетать с водолазкой или рубашкой. Еще один вариант повседневного костюма — широкие трикотажные брюки и объемные джемпера с V-образным вырезом.
Мужчинам этой зимой тоже предлагают носить широкий свитер. Интересен вариант с молнией спереди. Джинсы должны быть с достаточно широкими голенищами и не должны облегать. В целом у мужчин господствует все тот же тренд — одежда не должна быть «в облипку».
Какие сумки будут модными в Самаре зимой 2023/2024.
В моде — средние или достаточно крупные сумки с минимальным количеством фурнитуры. Тренд сезона — сумка в виде полумесяца. Ею можно дополнять практически любой образ. Другой вариант — сумка более графичная и четкая. С ней можно пойти на работу или на любое мероприятие.
Еще одна тенденция сезона — простые прямоугольные клатчи, похожие на те, что в 90-е носили мы сами или наши мамы. Можно использовать винтаж. С такой сумочкой можно пойти в кафе, кино, на торжественные мероприятия.
Какие аксессуары будут модными в Самаре зимой 2023/2024.
В женских аксессуарах сегодня выделяются две тенденции. Первая — крупный жемчуг. Его можно носить как с костюмами, так и с повседневными свитерами. Вторая тенденция — четкие графичные украшения. Это могут быть и кольца, и серьги, в которых есть понятные выверенные линии. Такие украшения универсальны — их можно надевать ежедневно и по любому поводу.
Совет от стилиста Ольги Симоновой. Если хотите сделать свой образ одновременно сложным, интересным и эффектным — добавьте в него твид. Например, укороченный твидовый жакет будет хорошо сочетаться и с женственной юбкой, и джинсами, и прямыми брюками.