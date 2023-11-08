09:31 (мск), источник: МК.RU Екатеринбург
Девять свердловских школьников получили по миллиону, выиграв конкурс
21 школьник из Свердловской области стал победителем всероссийского конкурса «Большая перемена».
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Из них девять учеников десятых классов получили по 1 млн рублей, остальные — по 200 тысяч рублей.
Конкурс «Большая перемена» входит в число мероприятия президентской платформы «Россия — страна возможностей» и реализуется в рамках нацпроекта «Образование». Финал проходил в «Артеке», куда съехалось полторы тысячи школьников. Свердловскую область представляли 125 человек.
«Большая перемена» становится главным инструментом для самореализации школьников и определения ими своей идентичности. Об этом сказал министр образования и молодёжной политики Свердловской области Юрий Биктуганов.
«Все ребята признаются, что главным и по-настоящему бесценным призом для них становится тот опыт, который они приобретают за время участия в конкурсе», — сказал министр.
Победителями конкурса «Большая перемена» среди учащихся 10-х классов стали: Виктория Рожкова, Никита Ашуев, Айгуль Мухатинова, Арина Бессонова (все — Екатеринбург), Диана Давыдова (Нижний Тагил), Элина Бархатова (Первоуральск), Анна Ремизова (Новоуральск), Дарья Зверева (Лесной) и Мария Маловцева (Волчанск).
Среди учащихся 8 — 9-х классов победителями стали: София Черепанова, Глеб Гороховский, Ксения Скорева, Вероника Конобейцева, Вероника Токарева, Юлия Хованова (все — Екатеринбург), Эмилия Хусаинова, Никита Мерзляков, Юлия Чечушкова (все — Красноуфимск), Дарья Устюжанина (Каменск-Уральский), Дарья Савенкова (Лесной), Анастасия Татаурова (Качканар).
«МК-Урал» ранее писал, что ученик лицея № 128 Олег Шерстобитов из Екатеринбурга одержал победу во Всероссийском чемпионате высоких технологий в компетенции «Летающая робототехника».