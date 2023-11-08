09:33 (мск), источник: Городской репортер
В Ростове назвали самые загруженные маршруты городского транспорта
Самыми загруженными маршрутами городского транспорта в Ростове-на-Дону стали автобусные маршруты № 71, № 67 и № 80.
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Такие данные приводит портал «Ростовский городской транспорт» на основе проведенного им анализа данных «Агентства развития платёжных систем».
Так, как сообщается, маршрут № 71 «Мкр. Левенцовский — Ц. Рынок» стал самым загруженным в Ростове-на-Дону. За девять месяцев текущего года этим маршрутом воспользовались 4,48 млн пассажиров, или 4,34% от общего числа пассажиров за период. Маршрутом № 67 «Мкр. Левенцовский — Сельмаш» за девять месяцев года воспользовалось 4,29 млн пассажиров, а маршрут № 88 «Александровка — Главный ЖД Вокзал» за этот же период перевез 3,77 млн ростовчан.
При этом самыми «плотными» маршрутами — где в салоне одного транспортного средства помещается наибольшее количество человек на одном отрезке маршрута, называны автобусные маршруты № 80 и № 21. В первом случае при достаточном количестве машин на маршруте, высоко количество желающих уехать в часы пик, а во втором отмечается недостаточное количество автобусов и тип машин на маршруте.
Согласно исследованию портала, в аутсайдерах оказались маршруты автобусов № 88, № 31 и № 13 и маршрут троллейбуса № 8. Тут, как объясняют исследователи, очень низкий пассажиропоток, мало машин на маршруте или же транспорт ходит крайне нерегулярно. Как объяснили авторы исследования, в расчётах учитывались все платные поездки, сделанные по транспортным и банковским картам, все льготные поездки, а также те поездки по наличным, которые учитывает в терминале водитель.