13:56 (мск), источник: Комсомольская правда
Собирали по частям: волгоградские врачи восстановили позвоночник сорвавшемуся с многоэтажки рабочему
В Волгоградской области врачи провели сложную операцию на позвоночнике.
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Врачи нейрохирургического центра ВОКБ № 1 совершили чудо -специалисты провели сложнейшую операцию пациенту с переломом позвоночника. Мужчина сорвался с высоты четвертого этажа, когда выполнял работу. Промышленные стропы оборвались и волгоградец в результате падения получил серьезную катотравму. У него был осложнённый компрессионно-оскольчатый перелом позвонка, переломы голени, ребер и травма грудной клетки.
— В срочном порядке была выполнена установка специального импланта, который будет брать на себя опорную функцию позвоночника, пока перелом тела позвонка срастается, — рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе облздрава.
Также пациенту наложили аппарат внеочагового остеосинтеза на кости левой голени. Благодаря стараниям врачей, мужчина может присаживаться на кровати. Конечно, ему предстоит долгая реабилитация, но медики дают положительные прогнозы. Ведь по статистике лишь в половине случаев таким тяжелым пациентам удается выжить, но волгоградцу повезло — он молод и травмы заживают быстро.