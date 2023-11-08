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10:18 (мск), источник: Татарстан 24

Казанцы могут сдать макулатуру и выиграть билеты в театры

Акция пройдет 11 ноября.

Казанцы могут принять участие во всероссийской акции по сбору макулатуры «БумБатл» и выиграть билеты в театры города. Акция пройдет 11 ноября с 10:00 и до 14:00.

Макулатуру будут собирать на парковке торгового центра «Мега Казань» около «станции сортировки» (на проспекте Победы). Чтобы выиграть билет, нужно сдать в пункте сбора свыше 16 кг макулатуры на одного человека. В акции могут участвовать только физические лица, отметили в Минэкологии РТ.

Между участниками разыграют билеты в Казанский ТЮЗ, Татарскую филармонию им. Габдуллы Тукая, ГБКЗ им. Салиха Сайдашева, театр им. Галиасгара Камала и театр драмы и комедии им. Карима Тинчурина.

Ранее мы писали, что защитники природы призывают сокращать объёмы бумажных носителей и разумно использовать бумажные отходы. В этом году на территории Татарстана восстановлено свыше 7 тысяч гектаров леса.

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