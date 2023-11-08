От адронного коллайдера до агротехнологий будущего: что узнают гости программы ко Всемирному дню науки в «Зарядье»

11 ноября в парке «Зарядье» пройдет тематическая программа в честь Всемирного дня науки. Посетителей ждут лекции, практикумы и наглядные эксперименты. Познавательные мероприятия состоятся в центре «Заповедное посольство».
Вход на лекции и в интерактивную лабораторию свободный, мастер-классы можно посетить по предварительной регистрации.
Программа подготовлена при поддержке Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, Российского химико-технологического университета имени Д. И. Менделеева, Российского университета дружбы народов, Сколковского института науки и технологий, Всероссийского научно-исследовательского института сельскохозяйственной биотехнологии и других научных институтов и площадок.
«Москва — один из мировых научных центров. 11 ноября столичные специалисты приглашают всех в “Зарядье”, чтобы познакомить со своей работой и открытиями. Программа будет интересна как взрослым, так и детям. Она включает лекции, физические опыты, мастер-классы по химии, биологии и геологии», — рассказала Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.
В лектории гости узнают о том, как устанавливают возраст палеонтологических находок и какими свойствами обладают хищные растения. Им расскажут о природе Арктики, об адронном коллайдере и агротехнологиях будущего, которые помогут накормить растущее население планеты.
В лабораториях научно-познавательного центра «Заповедное посольство» пройдут практикумы. Например, на занятии «Как увидеть ДНК?» участники узнают о методах визуализации цепочек и анализа количества и качества выделенной ДНК. Ведущий мастер-класса «Краски химии» расскажет, зачем нужны знания о кислотности и индикаторах, а также методах их определения. Гости самостоятельно проведут эксперименты по установлению среды раствора разными способами.
Кроме того, пройдут научные мастер-классы по микроскопии, изучению окаменелостей и анализу результатов сложных геологических процессов, выращиванию растений без почвы. Гости научатся отличать горные породы от минералов, исследуют анатомические модели человека и узнают о законах эволюции.
В холле «Заповедного посольства» в течение всего дня ученые будут показывать опыты с холодом, звуком, светом и расскажут об основных физических явлениях в природе.