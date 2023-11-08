Темно, сыро и тоскливо: В Кишиневе — традиционные отключения электричества в сотнях домов в среду, 8 ноября, — публикуем адреса

Поставщик электроэнергии Premier Energy сообщает, что в Кишиневе в среду, 8 ноября 2023, пройдут плановые отключения электроэнергии.
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ул. Адвоката Е. Крушеван 3, 14, Друмул Виилор 34, Митрополит Г. Гросу 30, В. Докучаева 38 в период времени — 13:00—17:00.
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бул. Мирча чел Бэтрын 24, в период времени — 09:00—17:00.
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