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10:22 (мск), источник: АиФ Казань

Дед Мороз не приедет в Казань в этом году

Поезд Деда Мороза отправится в новогоднее путешествие по России 11 ноября.

Дед Мороз не приедет в Казань в этом году, сообщает РИА «Новости».

Поезд Деда Мороза отправится в новогоднее путешествие по России 11 ноября. Транспорт отправится из Великого Устюга и будет останавливаться в 80 городах страны.13 января тематический поезд вернется обратно. Отмечается, что Казани и иных городов Татарстана в маршруте не обозначено. Полный маршрут, расписание и билеты для посещения резиденции Деда Мороза будут опубликованы в будущем на сайте РЖД.

Напомним, в десятку городов России для жизни зимой вошла Казань.

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