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11:06 (мск), источник: Комсомольская правда

Борис Немик может уйти с поста министра здравоохранения Красноярского края

В краевом минздраве пока не комментируют возможную отставку своего руководителя.

Источник: Комсомольская правда

Борис Немик может покинуть пост министра здравоохранения Красноярского края. Такая информация появилась в интернет-пространстве сегодня днем, 8 ноября. В частности, красноярский ресторатор и бывший депутат красноярского Горсовета Владимир Владимиров опубликовал новость в своих соцсетях, ссылаясь на собственные источники в кругах, близких к ведомству. Однако в самом министерстве информацию не подтвердили. Но и не опровергли. Так что нужно набраться терпения и дождаться решения губернатора.

Напомним, что состав своего нового правительства Михаил Котюков озвучил еще пару недель назад, в середине октября. Среди тех немногих руководителей, которые пока исполняют обязанности, есть и Борис Немик. Также прозвучало имя возможного кандидата на должность министра здравоохранения, это Наталия Говорушкина из Москвы. Более детальной информации пока нет.

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