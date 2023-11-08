11:24 (мск), источник: Фонтанка
Дожди взяли Петербург в кольцо, а температура замерла
Дожди взяли Петербург в кольцо.
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«Атмосфера в нашем регионе замерла, наверное, ожидает дальнейших перемен, а они на следующей неделе все реальнее. Ну должно на следующей неделе похолодать», — сообщает 8 ноября главный синоптик Петербурга Александр Колесов в своём телеграм-канале.
Сегодня ночная температура в Петербурге оставалась стабильной — плюс 7 градусов. Днём она почти не повысится, максимум плюс 8. Сегодня и завтра она, по словам Колесова, «будет на уровне самых высоких значений».
Дожди утром 8 ноября окружили город плотным кольцом, что хорошо видно на локаторе. В течение дня возможны небольшие осадки.
«Кстати, за 11 прошедших дней солнце появлялось в Санкт-Петербурге всего пару раз и всего на полчаса», — отмечает синоптик.
Как уже сообщалось, на регион идёт новый циклон, но погоду он не изменит.