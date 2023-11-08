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10:45 (мск), источник: АиФ Хабаровск

В Хабаровский край придет очередной снежный циклон и похолодание

Температура опустится в конце этой недели.

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Источник: Агентство «Москва»

9 ноября в Хабаровский край придет очередной снежный циклон с северо-восточного Китая, а после — холодный антициклон, сообщает пресс-служба ФБГУ «Дальневосточное УГМС».

В то время на территории южных районов края ожидаются небольшой и умеренный снег. Осадки продолжатся и 10 ноября, днем они постепенно начнут прекращаться.

На выходных в регионе из-за влияния холодного сибирского антициклона похолодает. Ночные температуры опустятся до минус 10−17 градусов, местами — до минус 20. Дневные температуры составят минус 5−10 градусов. Такой температурный фон будет ниже климатической нормы примерно на 4−6°С. Ветер умеренный до 7−12 метров в секунду.

В Хабаровске следующий снегопад ожидается днем 9 ноября. 10 ноября сохранится небольшой снег, далее обойдется без существенных осадков. Ветер западный до 7−12 метров в секунду, в ночь на 8 ноября до 14 метров в секунду. Температура ночью 8—10 ноября в пределах минус 9−11 градусов, 11—12 ноября похолодает до минус 13−15 градусов, днем воздух прогреется до минус 2-г градусов.

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