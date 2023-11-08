10:43 (мск), источник: РИА Новости
Почти во всех селах Приморья восстановили электроснабжение после циклона
Энергоснабжение восстановили почти во всех селах Приморья после циклона 6 ноября.
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ВЛАДИВОСТОК, 8 ноя — РИА Новости. Энергетики восстановили электроснабжение в большинстве населённых пунктов Приморья, оставшихся без света во время мощного циклона 6 ноября, сообщает АО «ДРСК».
«Энергетики Приморских электрических сетей (филиала АО “ДРСК”) восстановили электроснабжение населенных пунктов в Приморье по сетям 6/10/35 кВ, которое было нарушено 6 ноября после циклона», — говорится в сообщении.
В Ханкайском районе до сих пор нет проезда к труднодоступным местам, это затрудняет проведение аварийно-восстановительных работ. Энергетики работают в селах Кировка, Сергеевка и Садовая, а также по заявкам по сетям 0,4 кВ в девяти населённых пунктах Ханкайского, Пограничного и Хорольского районов.
В понедельник южный циклон накрыл Приморье: во Владивостоке затопило дороги, часть жителей города остались без света, в Лесозаводске и Дальнереченске шел ледяной дождь, там оказались повреждены линии электропередачи, порваны провода, повалило более 200 деревьев. В обоих муниципалитетах введен режим ЧС. В целом отключения света отмечались в семи районах Приморья. По информации краевой прокуратуры, проблемы с электроснабжением коснулись порядка 100 тысяч жителей региона.