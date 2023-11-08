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10:23 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Дизайн-проект терминала аэропорта Иркутска пересмотрят — глава Приангарья

В прямом эфире губернатора житель региона пожаловался на внешний «сельский вид» объекта.

Источник: IrkutskMedia.ru

Специалисты пересмотрят дизайн-проект терминала аэропорта Иркутска, заявил губернатора Приангарья Игорь Кобзев в прямом эфире сегодня, 8 ноября. Главе области поступил вопрос от жителя региона, который посетовал на «сельский» вид объекта, сообщает ИА IrkutskMedia.

«Мы провели встречу с общественниками. Этот дизайн-проект будет пересмотрен. Еще раз посмотрим его. Сейчас целая группа работает, много профессионалов участвует в этом».

Игорь Кобзев
губернатор Иркутской области

Губернатор также отметил, что важно расширять подъездные пути к аэропорту Иркутска. В этом направлении необходимо тщательно провести совместную работу профильного министерства региона и властей города.

Также уже приступили к предпроектным работам по возможному строительству влетно-посадочной полосы в аэропорту Иркутска. В ближайшие три месяца по этому работу будет виден результат.

Напомним, что на территории аэропорта планируется построить модульный пассажирский павильон сборно-разборного типа. Площадь застройки составляет 2,9 тысячи кв. метров, площадь самого здания — 2,6 тысячи кв. метров. Здание будет одноэтажным с зонами прилета пассажиров и выдачей багажа, зоной встречающих и зоной ожидания трансферных пассажиров. Терминал нужен для увеличения пропускной способности действующего аэропорта Иркутска. В будущем планируется построить новую воздушную гавань. Договор заключили с коллективным участником — ООО «БайкалСтройКомплекс» (Иркутск) и ООО «Международная строительная компания» (Москва).

Добавим, что в перспективе в аэропорту Иркутска могут построить вторую взлетно-посадочную полосу. Сейчас обсуждается вопрос проведения технико-экономического обоснования реализации проекта, аналогичного строительству ВПП в Сочи. Кроме того, новый аэропорт планируется построить рядом с деревней Позднякова в Иркутском районе.

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