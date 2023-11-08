10:23 (мск), источник: IrkutskMedia.ru
Дизайн-проект терминала аэропорта Иркутска пересмотрят — глава Приангарья
В прямом эфире губернатора житель региона пожаловался на внешний «сельский вид» объекта.
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Специалисты пересмотрят дизайн-проект терминала аэропорта Иркутска, заявил губернатора Приангарья Игорь Кобзев в прямом эфире сегодня, 8 ноября. Главе области поступил вопрос от жителя региона, который посетовал на «сельский» вид объекта, сообщает ИА IrkutskMedia.
«Мы провели встречу с общественниками. Этот дизайн-проект будет пересмотрен. Еще раз посмотрим его. Сейчас целая группа работает, много профессионалов участвует в этом».
Губернатор также отметил, что важно расширять подъездные пути к аэропорту Иркутска. В этом направлении необходимо тщательно провести совместную работу профильного министерства региона и властей города.
Также уже приступили к предпроектным работам по возможному строительству влетно-посадочной полосы в аэропорту Иркутска. В ближайшие три месяца по этому работу будет виден результат.
Добавим, что в перспективе в аэропорту Иркутска могут построить вторую взлетно-посадочную полосу. Сейчас обсуждается вопрос проведения технико-экономического обоснования реализации проекта, аналогичного строительству ВПП в Сочи. Кроме того, новый аэропорт планируется построить рядом с деревней Позднякова в Иркутском районе.