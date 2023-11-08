10:47 (мск), источник: MOS.Ru
Ягодка на ножках: «активные граждане» решили назвать детеныша альпаки Черничкой
На втором месте оказалось имя Ночка, его выбрали 25 процентов респондентов, на третьем — Брауни, у этого варианта 17 процентов голосов.
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В проекте «Активный гражданин» завершилось голосование, в котором москвичи выбирали имя для новорожденной альпаки на «Городской ферме» ВДНХ. Ее решили назвать Черничкой, за этот вариант проголосовали 32 процента опрошенных. В голосовании приняли участие более 200 тысяч человек.
На втором месте оказалось имя Ночка, его выбрали 25 процентов респондентов, на третьем — Брауни, у этого варианта 17 процентов голосов. Все эти имена связаны с темным окрасом детеныша.
Москвичам предлагали и другие варианты: Нори, его отметили 13 процентов голосовавших, а также Флора и Лакрица, набравшие по пять процентов голосов.
Черничка появилась на свет в конце лета. Сейчас она растет и изучает ферму. Выходя на прогулку, маленькая альпака активно знакомится с другими обитателями фермы, приучается к расчесыванию и постепенно становится самостоятельной. А еще Черничка многое повторяет за старшей сестрой Шоколадкой.
Это уже третье потомство черно-бурого самца Педро и блондинки Доси. Два года назад на свет появился детеныш персикового окраса Пако, а в прошлом году — Шоколадка. Имя для нее тоже выбирали «активные граждане».
Проект «Активный гражданин» работает с 2014 года. За это время к нему присоединились более 6,5 миллиона человек, всего прошло шесть тысяч голосований. Решения, поддержанные большинством голосов, реализуют в городе. Их можно увидеть на онлайн-карте и оценить в рубрике «Пульс столицы». Проект развивают ГКУ «Новые технологии управления» и Департамент информационных технологий города Москвы.
Использование цифровых технологий для повышения качества жизни горожан соответствует задачам национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление».