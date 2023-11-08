10:12 (мск), источник: Krasnoyarskmedia
В авиакомпаниях появится общий черный список пассажиров, которых не пустят летать три года
Тех, кто в черном списке, не допустят даже на чартерные рейсы.
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В авиакомпаниях появится единый черный список пассажиров — дебоширов, которым откажут в перевозке на три года. Не допустят лиц из черного списка даже на чартерные рейсы.
Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) продвигает давнюю идею «Аэфролота» создать единый черный список пассажиров для всех авиакомпаний. В этому списку дадут доступ туроператорам, чтобы дебоширы не могли полететь, в том числе, чартером. Пока такого общего списка нет — у каждого перевозчика он свой и действует только год. Так что дебоширы, заблокированные одним перевозчиком, спокойно летают рейсами других компаний.
Кроме того, в перевозке решено отказывать на три года, а не на год, как сейчас, за некоторые действия, например: курение на борту, мелкое хулиганство.
С 2018 года авиакомпании в России вправе в течение года не продавать билеты дебоширам, включая их в свои черные списки. А с 2021 года перевозчики могут применять спецсредства к дебоширам.
Глава Ассоциации агентств воздушного транспорта Дмитрий Горин прокомментировал идею общего черного списка. По его мнению, должна быть предусмотрена автоматическая блокировка продажи билетов дебоширам. Он также предлагает создать единый портал, на котором и сами пассажиры смогут проверить, не включены ли они в черные списки, передает «Ъ» (18+).