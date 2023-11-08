Главное
Главные новости к вечеру 8 ноября
12:09 (мск), новости Казахстана, источник: EL.kz

Мороз до −10 градусов прогнозируется в Казахстане

В период с 9 по 12 ноября на большей территории Казахстана предвидится переменчивая погода, сообщает El.kz, ссылаясь на данные Республиканского государственного предприятия «Казгидромет».

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +18° 2 м/с 41% 759 мм рт. ст. +15°
Источник: EL.kz

Ожидается, что погодные условия будут сопровождаться осадками, которые будут проявляться в форме ливневых дождей и снегопадов. В частности, интенсивные дожди предсказываются 9 ноября на южных территориях, 10 ноября — в западных регионах. Кроме того, значительные осадки, как дождь, так и снег, пройдут 9—10 ноября на юго-востоке и 11 ноября на востоке Казахстана. Также ожидается усиление ветровых порывов по всей республике, и туман в ночные и утренние часы.

На северо-западе, в северных, центральных и восточных областях страны возможно образование гололеда. По прогнозам, к окончанию указанного периода в юго-восточных регионах температура воздуха может понизиться до отметок в 2 градуса мороза до 3 градусов тепла, а в горных районах — до 5−10 градусов ниже нуля.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 В Карабахе объявили о прекращении существования непризнанной республики
100 тысяч человек пострадали в ДТП за последние пять лет в Казахстане
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта