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10:26 (мск), источник: Коммерсантъ

Свердловчане обратились к Путину из-за отмены автобусов в Екатеринбург

Жители Среднеуральска и Верхней Пышмы направили письмо президенту России Владимиру Путину, в котором попросили провести проверку законности отмены автобусов в Екатеринбург. Об этом инициативная группа сообщила на своей странице во «ВКонтакте».

Обращения также направлены губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву и в областную прокуратуру.

В конце октября министерство транспорта Свердловской области подписало указ об отмене автобусов № 111 и № 108 с ноября. Вместо упраздненных маршрутов ввели два новых кольцевых маршрута, которые подвозят к трамваю № 333, который остается единственным транспортом, который связывает Среднеуральск и Верхнюю Пышму с Екатеринбургом.

Активисты заявили, что им удалось собрать почти 5,5 тыс. подписей против отмены старых маршрутов. «Пассажиры Среднеуральска будут вынуждены делать две неудобные пересадки, чтобы добраться из Верхней Пышмы и Среднеуральска в Екатеринбург и обратно, в то время как раньше мы могли добираться в основные места Екатеринбурга с одной пересадкой у станции метро», — сказано в обращении.

Ранее власти Верхней Пышмы сообщили о том, что в 2024 году около трамвайного кольца построят пересадочную станцию. В остановочном комплексе будет зал ожидания на 25 человек, а электронное табло с информацией о ближайших рейсах общественного транспорта.

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