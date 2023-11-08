10:38 (мск), источник: IrkutskMedia.ru
Глава Приангарья: Важно решиться на восстановление селезащиты на Байкале
В зоне риска схода селей проживает более 3,5 тысячи человек.
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Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в рамках прямого эфира в соцсетях прокомментировал ситуацию с внесением изменений в закон о защите Байкала. Он подчеркнул, что важно сохранить баланс между качественным проживанием людей на территории и природоохранным законодательством. При этом глава Приангарья отметил, что необходимо решиться на восстановление селезащиты на Байкале, поскольку в зоне риске, где раз в 50 лет могут сходить сели, проживают 3,5 тысячи человек, проходят важные транспортные объекты. Об этом пишет ИА IrkutskMediaa.
«По закону о защите Байкала на территории нельзя производить никаких рубок. Но нужно понимать, какие виды ценных пород попадают в зону застройки, что можно сделать», — сказал глава Приангарья.
Напомним, что в 2022—2023 годах депутаты Госдумы совместно с властями Байкальского региона и научным сообществом разработали законопроект, который, по их словам, позволит решить ряд острых проблем в Центральной экологической зоне и дать толчок развитию байкальских территорий. Поправки в федеральное законодательство об охране Байкала были приняты в первом чтении, второе чтение запланировано на ноябрь.
Между тем спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил скорректировать законопроект о Байкале в части сплошных рубок.