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10:36 (мск), источник: МК.RU Хабаровск

Уборка снега в Хабаровске идет круглосуточно

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук на совещании по уборке снега подвел первые итоги по ликвидации последствий циклона.

Источник: Мэрия Хабаровска

В обсуждении также принимали участие руководители управляющих компаний и муниципальных дорожных предприятий.

Глава города отметил, что выпало 33 миллиметра осадков вместо 24 прогнозируемых. От людей поступила масса жалоб, касающихся дворов, особенно очистки тротуаров. Он обратил внимание участников совещания на то, что задействовать в уборке снега нужно весь персонал. В городе 200 управляющих компаний. Если даже от каждой компании выйдет директор с заместителем — это уже 400 человек.

Градоначальник также подчеркнул, что приближается новый циклон, к нему нужно подготовиться. Работа должна быть организована в круглосуточном режиме.

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