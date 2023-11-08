13:54 (мск), источник: Комсомольская правда
Сборная России перед матчем с Кубой проведет в Волгограде 2,5 дня
Названы даты проведения товарищеского матча Россия-Куба на «Волгоград Арене».
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Стал известен график тренировок сборной России по футболу, которая сыграет со сборной Кубы на стадионе «Волгоград Арена». В город-герой команда прилетит вечером субботы, 18 ноября, согласно данным сайта Российского футбольного союза.
Тренировки сборной России пройдут на базе учебно-тренировочного центра «Новогорск» в Химках. Оттуда 18 ноября команда отправится в аэропорт к 17.00.
19 ноября на стадионе «Волгоград Арена» пройдет предматчевая тренировка, а в 20.15 — пресс-конференция.
Матч сборных России и Кубы состоится 20 ноября 2023 года в 19.30, в Москву команда вылетит в 23.55 в этот же день. Официально билеты в продажу пока не поступали.