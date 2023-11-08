В странах СНГ распространяется опасная игра для подростков «Беги или умри». Как обезопасить от нее Узбекистан

Наши соседи уже приняли меры. Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения Кыргызстана призывает родителей пристальнее следить за активностью своих детей в социальных сетях и проверить их мобильные телефоны. При этом правоохранители отмечают, что случаев «этой игры в стране не зафиксировано».
В МВД Казахстана отметили, что в последнее время в социальных сетях распространяются видео об опасных развлечениях детей-подростков в игре «Беги или умри».
«На сегодняшний день в стране таких фактов не зарегистрировано. Тем не менее за 9 месяцев текущего года в стране зафиксировано свыше 2,5 тысячи ДТП с участием несовершеннолетних, где погибло более 200 детей и порядка 3 тысяч травмированы. Дети являлись пассажирами или пешеходами», — отметили правоохранители.
Странно, что сотрудники правоохранителей пишут об отсутствии фактов с игрой — им что, нужно заявление об участии или справка? Дети перебегают специально перед автомобилем, это зафиксировано на регистраторах, что еще надо?
Надеемся, что Узбекистан эта беда обойдет стороной. С другой стороны, может уже кто-то играет, а у СБДД просто нет фактов?
Сейчас интернет и социальные сети — это основное средство общения и получения разных эмоций. Подростковый возраст считается самым опасным, поскольку у ребенка еще не сформировалась психика и понимание того, чего следует избегать в жизни.
Игра «Беги или умри» часто является результатом спора, поэтому важно знать, с кем общается подросток, чтобы вытянуть его из дурной компании.
Главная задача родителей — не терять контакта с подрастающим поколением. Важно не запрещать проводить время за компьютером, поскольку запретный плод сладок. Лучшее решение — временные ограничения, чтобы подросток понимал, что и за пределами монитора есть веселая и интересная жизнь.
Необходимо регулярно общаться с подростком, интересоваться его жизнью и принимать в ней непосредственное участие. Ребенок должен понимать, что такое хорошо, а что плохо.
Детская игра «Беги или умри» воспринимается подростками, как соревнование или проверка на смелость. Родители должны поговорить со своим чадом и объяснить ему опасность таких развлечений.
Не стоит контролировать все действия подростка в социальных сетях, поскольку это может негативно сказаться на отношениях с ним. Нужно лишь просматривать его страницу через собственный аккаунт, чтобы видеть статусы, перечень групп и так далее.
Следует доносить информацию, которая поможет понять, что игра «Беги или умри» опасна, объяснять, что в результате наезда машины можно на всю жизнь остаться инвалидом или даже умереть.
Родители должны давать возможность своему ребенку реализоваться в жизни, поэтому если он хочет заниматься в какой-то секции, то это должно только поощряться.
От редакции добавим, что хорошо бы было провести занятия во всех школах, рассказать о том, что не стоит рисковать жизнью ради глупого спора.