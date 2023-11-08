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12:22 (мск), новости Узбекистана, источник: Podrobno.uz

В странах СНГ распространяется опасная игра для подростков «Беги или умри». Как обезопасить от нее Узбекистан

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Не успел уплыть «синий кит», как новая беда свалилась на родителей подростков. Популярная игра «Беги или умри» сегодня активно распространяется среди детей в странах СНГ, а значит скоро придет и к нам в Узбекистан. Ее смысл состоит в том, чтобы пробежать проезжую часть прямо перед автомобилем. Выигравшим считается игрок, пробежавший дорогу и оставшийся в живых. К несчастью, «побеждают» в этой игре далеко не все. За последние годы стали поступать сообщения о летальных исходах подобных игр, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Наши соседи уже приняли меры. Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения Кыргызстана призывает родителей пристальнее следить за активностью своих детей в социальных сетях и проверить их мобильные телефоны. При этом правоохранители отмечают, что случаев «этой игры в стране не зафиксировано».

В МВД Казахстана отметили, что в последнее время в социальных сетях распространяются видео об опасных развлечениях детей-подростков в игре «Беги или умри».

«На сегодняшний день в стране таких фактов не зарегистрировано. Тем не менее за 9 месяцев текущего года в стране зафиксировано свыше 2,5 тысячи ДТП с участием несовершеннолетних, где погибло более 200 детей и порядка 3 тысяч травмированы. Дети являлись пассажирами или пешеходами», — отметили правоохранители.

Странно, что сотрудники правоохранителей пишут об отсутствии фактов с игрой — им что, нужно заявление об участии или справка? Дети перебегают специально перед автомобилем, это зафиксировано на регистраторах, что еще надо?

Надеемся, что Узбекистан эта беда обойдет стороной. С другой стороны, может уже кто-то играет, а у СБДД просто нет фактов?

Что делать родителям?

Сейчас интернет и социальные сети — это основное средство общения и получения разных эмоций. Подростковый возраст считается самым опасным, поскольку у ребенка еще не сформировалась психика и понимание того, чего следует избегать в жизни.

Игра «Беги или умри» часто является результатом спора, поэтому важно знать, с кем общается подросток, чтобы вытянуть его из дурной компании.

Главная задача родителей — не терять контакта с подрастающим поколением. Важно не запрещать проводить время за компьютером, поскольку запретный плод сладок. Лучшее решение — временные ограничения, чтобы подросток понимал, что и за пределами монитора есть веселая и интересная жизнь.

Необходимо регулярно общаться с подростком, интересоваться его жизнью и принимать в ней непосредственное участие. Ребенок должен понимать, что такое хорошо, а что плохо.

Детская игра «Беги или умри» воспринимается подростками, как соревнование или проверка на смелость. Родители должны поговорить со своим чадом и объяснить ему опасность таких развлечений.

Не стоит контролировать все действия подростка в социальных сетях, поскольку это может негативно сказаться на отношениях с ним. Нужно лишь просматривать его страницу через собственный аккаунт, чтобы видеть статусы, перечень групп и так далее.

Следует доносить информацию, которая поможет понять, что игра «Беги или умри» опасна, объяснять, что в результате наезда машины можно на всю жизнь остаться инвалидом или даже умереть.

Родители должны давать возможность своему ребенку реализоваться в жизни, поэтому если он хочет заниматься в какой-то секции, то это должно только поощряться.

От редакции добавим, что хорошо бы было провести занятия во всех школах, рассказать о том, что не стоит рисковать жизнью ради глупого спора.

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