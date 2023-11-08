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10:28 (мск), источник: Newslab.ru

Из Красноярска запустят субсидируемые авиарейсы по 18 направлениям

Росавиация утвердила перечень субсидируемых региональных перевозок.

Источник: Reuters

В Красноярском крае в него вошли 18 маршрутов от двух авиаперевозчиков с вылетом из Красноярска.

Перелёты будут выполняться на условиях софинансирования, за счет федерального и регионального бюджетов. Проектом краевого бюджета на 2024 год на эти цели предусмотрено 355,6 млн рублей. В список авиаперевозчиков, чьи рейсы получат субсидии, попали АО «КрасАвиа» и ПАО «Аэрофлот».

Региональный авиаперевозчик «КрасАвиа» будет перевозить пассажиров из Красноярска в Томск, Кызыл, Горно-Алтайск, Нижнеангарск, Таксимо (Бурятия), Чару (Забайкальский край), Ленск и Талакан (Якутия).

«Аэрофлот» в следующем сезоне будет выполнять рейсы из краевого центра во Владивосток, Мирный, Новый Уренгой, Сургут, Ханты-Мансийск, Челябинск, Тюмень, Читу и Нерюнгри. Кроме того, у перевозчика появится новое направление — Красноярск — Магадан.

«Софинансирование авиамаршрутов позволяет предоставлять жителям региона доступные тарифы и прямые удобные перелеты из краевого центра в обход Москвы и других стыковочных аэропортов. При этом особый упор мы традиционно делаем на возможности авиасообщения с труднодоступными северными территориями и населенными пунктами в арктической зоне».

Сергей Верещагин
председатель правительства Красноярского края
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