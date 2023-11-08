10:32 (мск), источник: Сибирское агентство новостей
Жительница Красноярска купила чудо-эликсир и нашла на дне флакона песок
Дело дошло до суда.
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Красноярка из газеты узнала о «чудодейственном эликсире», который сможет ее излечить. Женщина приобрела сразу 4 флакона за 2360 рублей, однако после «лечения» ожидаемого эффекта не наступило. На дне бутылки выпал осадок в виде песка. Красноярка обратилась в Управление Роспотребнадзора.
Этот препарат оказался БАДом. По результатам проверки выяснилось, что продавец ввел женщину в заблуждение, не предоставив в момент покупки достоверную информацию о товаре. Ведомство обратилось с иском в суд. Решением суда с ИП Зуева А. В. в пользу потребителя взыскано 3 950 ₽, в том числе стоимость товара, штраф и моральная компенсация.
Решение суда вступило в законную силу.