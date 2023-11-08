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11:22 (мск), источник: МК.RU Санкт-Петербург

Вестибюль станции метро «Обухово» в Петербурге изменит режим работы

Петербуржцев предупредили об изменениях работы станции метро «Обухово», сообщает пресс-служба городского метрополитена.

Так, 10 и 11 ноября с 23:00 часов и до окончания работы станции вестибюль будет работать только на выход. Специалисты оснастят вестибюль линейкой универсальных турникетов.

Жителей города просят заранее планировать маршрут поездок.

Ранее в Петербурге показали проекты планировки вестибюлей станций метрополитена «Василеостровская» и «Балтийская».

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