11:22 (мск), источник: МК.RU Санкт-Петербург
Вестибюль станции метро «Обухово» в Петербурге изменит режим работы
Петербуржцев предупредили об изменениях работы станции метро «Обухово», сообщает пресс-служба городского метрополитена.
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Так, 10 и 11 ноября с 23:00 часов и до окончания работы станции вестибюль будет работать только на выход. Специалисты оснастят вестибюль линейкой универсальных турникетов.
Жителей города просят заранее планировать маршрут поездок.
Ранее в Петербурге показали проекты планировки вестибюлей станций метрополитена «Василеостровская» и «Балтийская».