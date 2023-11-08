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10:53 (мск), источник: Янтарный край

В Калининградской области падает рождаемость

5169 детей родилось в Калининградской области в январе-августе 2023 года — на 557 меньше, чем годом ранее.

Количество умерших калининградцев снизилось с 8959 до 8063 человек. Естественная убыль населения самого западного региона достигла 2894 человек. Год назад этот показатель был чуть выше — 3233 человека. Однако миграционный прирост в 5413 человек полностью покрыл всю убыль населения Калининградской области.

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении в 2022 году в Калининградской области составила в среднем 73,07 года. При этом у мужчин этот показатель значительно ниже — 68,53 года, а у женщин — 77,56 года.

В регионе отмечается снижение браков — с 5377 в прошлом до 5154 в этом году. Количество разводов при этом выросло: год назад таковых было 3674, а в этом году — уже 3867.

Соответствующие данные приводит Росстат.

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