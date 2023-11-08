10:45 (мск), источник: Нижегородская правда
Пульмолог Федотов рассказал, чем опасна пневмония
Заболевание занимает четвертое место среди причин смерти.
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С 6 по 12 ноября по инициативе Министерства здравоохранения Российской Федерации проходит Неделя профилактики заболеваний органов дыхания в честь Всемирного дня борьбы с пневмонией. О том, чем опасна пневмония, как её распознать и как не допустить ее развития, редакции сайта pravda-nn.ru рассказал главный внештатный пульмонолог министерства здравоохранения Нижегородской области, доцент кафедры госпитальной терапии и общей врачебной практики имени В. Г. Вогралика Приволжского медицинского университета Василий Федотов.
На четвертом месте по смертности.
Пневмония — это острый воспалительный процесс в легочной ткани инфекционного происхождения. Несмотря на все достижения современной медицины, пневмония до сих пор остается одним из самых распространенных и опасных заболеваний, занимая 4 место среди причин смерти после сердечно-сосудистых заболеваний, злокачественных новообразований и несчастных случаев.[vc_column width= «⅔»]
«Пневмония — воспаление легких, при котором повреждаются самые важные участки легких — конечные отделы дыхательных путей или альвеолы, — объяснил Василий Федотов. — В альвеолах в норме происходит процесс газообмена: выделяется углекислый газ и одновременно всасывается кислород. При пневмонии альвеолы заполняются воспалительной жидкостью, содержащей микробы и или вирусы. Это нарушает поступление кислорода в организм и приводит к снижению его концентрации в крови, в критическом случае — до уровня, несовместимого с жизнью».[vc_column width= «⅓»]
Пневмония опасна не только возможным смертельным исходом, но и серьезными осложнениями после выздоровления, такими как: абсцесс и гангрена легкого, плеврит, эмпиема плевры, обструкция, острая дыхательная недостаточность, эндокардит, перикардит, менингит, отек легких, сепсис, и самое главное, тромбозы разных сосудов. Причем эти осложнения могут произойти в течение года после перенесенной пневмонии. И даже после выздоровления почти у каждого пациента остаются участки фиброза (рубцовой ткани) в легких.
Пневмококк и другие вирусы
По словам врача, возбудителем пневмонии в половине случаев является пневмококк, который в небольшом количестве живет в легких у большинства людей, а вот другие 50 процентов случаев заболевания имеют разную природу. Причиной могут быть респираторные вирусы и другие микроорганизмы, такие как легионелла, микоплазма, хламидия, клебсиелла, гемофильная палочка и прочие.
Основной путь заражения пневмонией — воздушно-капельный. Находящийся рядом больной человек кашляет, и с его слюной выделяются миллионы болезнетворных микробов, при этом в воздухе образуется мелкодисперсный бактериальный аэрозоль.
Также во время сна из ротоглотки в нижние дыхательные пути могут попадать микрокапли — аспираты, содержащие микроорганизмы. У здорового человека с нормальным иммунитетом в лёгочной ткани всегда есть ничтожно малое количество бактерий, но это не вызывает воспаления легких, так как местные факторы защиты сдерживают развитие заболевания. Кроме того некоторые бактерии в бронхиальном дереве, наоборот, способствуют защите от болезнетворных микроорганизмов. Но при наличии факторов риска человек может быстро заработать пневмонию.
Факторы риска развития пневмонии.
Детский возраст до 5 лет и взрослый возраст старше 65 лет;
Курение;
Хронические заболевания легких, сердца, почек, желудочно-кишечного тракта;
Острая вирусная инфекция дыхательных путей;
Иммунодефицитные состояния;
Переохлаждение;
Хронические стрессы;
Синдром хронической усталости;
Недостаточное питание;
Неудовлетворительные коммунально-бытовые условия.
Самолечение недопустимо.
Первыми симптомами пневмонии являются повышение температуры тела выше 37,8С, кашель с мокротой иногда ржавого цвета, боль в груди, общее недомогание, повышенное потоотделение, сонливость, ломота в теле, боль в мышцах, парестезии (болезненность при прикосновении), головная боль. У маленьких детей начало воспаления легких также может сопровождаться тошнотой, рвотой, поносом.
«Для подтверждения пневмонии необходимы рентгенологическое исследование грудной клетки, анализы крови и мокроты, пульсоксиметрия (измерение уровня кислорода в крови), в некоторых случаях бронхоскопия. И только после получения результатов обследования врач назначает лечение. Оно назначается строго индивидуально с учетом клинических проявлений, тяжести заболевания, наличия сопутствующих заболеваний, переносимости лекарственных препаратов».
Заниматься самолечением при пневмонии категорически недопустимо! Самолечение и позднее обращение за медицинской помощью являются одной из главных причин осложнений и гибели пациентов.
Нельзя самостоятельно принимать антибиотики, не дожидаясь осмотра врача. Частый прием антибиотиков без согласования с врачом приводит к устойчивости микробов к антибиотикам, они становятся неэффективны. Также нельзя самостоятельно принимать средства, которые подавляют кашель. Такие препараты подавляют кашлевой рефлекс, и мокрота, вместо того, чтобы выходить, скапливается в легких. Такая среда идеальна для размножения бактерий, что приводит к усугублению болезни.
Мыть руки и больше гулять.
Учитывая сложность лечения пневмоний и трудности ее диагностики, особенно у детей раннего возраста, основные усилия необходимо направлять на профилактику. Она направлена в первую очередь на предупреждение респираторных вирусных инфекций: необходимо соблюдать гигиену рук, прикрывать нос и рот гигиенической салфеткой во время кашля или чихания, уделять внимание физической активности, гулять на свежем воздухе, отказаться от вредных привычек.
Рацион питания должен содержать белки, минеральные вещества и витамины. Ежедневно в рационе должны быть свежие овощи, фрукты, мясо, рыба, молоко и молочные продукты. С наступлением холодов нужно следить за прогнозом погоды и одеваться тепло, не допуская переохлаждения. Соблюдать режимы проветривания и влажной уборки помещений. Если пользуетесь кондиционером, необходимо следить за его чистотой. Кроме того, профилактикой служит ежегодная вакцинация против гриппа, так как воспаление легких иногда является осложнением после перенесенного заболевания.
Отдельно надо отметить важность иммунизации против гриппа и пневмококка у людей старше 60 лет. Так, в ходе крупномасштабных многолетних исследований, охвативших десятки тысяч людей, было показано, что вакцинация против гриппа и пневмококка не только снижает риск развития пневмонии на 43%, но также снижает риск развития инфаркта миокарда на 48%, инсульта на 33% и снижение общей смертности на 35%.
Необходимо помнить, что если у вас или вашего ребенка появились первые признаки болезни, не нужно вести ребенка в детский сад, школу, идти на работу, а обратиться к врачу. При тяжелом состоянии нужно вызвать врача на дом, и ни в коем случае не заниматься самолечением.