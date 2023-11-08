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10:48 (мск), источник: Время

Нижегородец рассказал об участии в телеигре «Поле чудес»

Он исполнил песню о Нижнем Новгороде.

Источник: vk.com/sergeyvatutin

Уроженец Нижнего Новгорода Сергей Ватутин исполнил песню о родном городе на капитал-шоу «Поле чудес» (16+). Впечатлениями от участия в телеигре певец поделился с ИА «Время Н».

Премьера выпуска программы, в котором участвовал Сергей Ватутин, состоялась 27 октября. В песне исполнителя упоминаются знаковые места Нижнего Новгорода — улица Большая Покровская и река Волга.

Как отметил исполнитель, от участия в капитал-шоу у него остались положительные впечатления.

«Это потрясающий опыт, который было бы здорово пережить каждому. Сначала я очень волновался, всю ночь перед съемками не спал. Но вся команда передачи создает такую классную атмосферу, так поддерживает игроков, что ты забываешь про волнение и начинаешь получать огромное удовольствие от процесса».

поделился Сергей Ватутин

Он рассказал, что для него было важно отразить в песне красоту Нижнего Новгорода. Музыку для композиции написала композитор Маргарита Тимошенко, вместе с ней создавался и текст.

В дальнейшем Сергей Ватутин планирует выпустить новогоднюю песню и клип, а также надеется на приглашения к участию в других телешоу.

Напомним, нижегородка Екатерина Чаннова сыграла в проекте актера Александра Петрова.

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