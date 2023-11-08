10:54 (мск), источник: Новости Mail.ru
Главные новости 8 ноября
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В МИДе заявили о попытках США расширить влияние в Казахстане
США пытаются расширить влияние в Казахстане на программы подготовки миротворцев и военного персонала.
США обвинили в сокрытии данных об оружии для Израиля
Это делается для того, чтобы не связывать использование оружия с многочисленными жертвами среди мирного населения сектора Газа.
Патрушев сообщил об атаках ВСУ на российскую атомную энергетику
Подобные действия предпринимались украинской стороной в отношении Ленинградской, Калининской и Курской АЭС.
ВТБ представил технологию снятия цифровых рублей в банкоматах
Пока операцию тестируют банки-участники проекта, после чего она будет запущена в массовый оборот.
Октябрь 2023 года стал самым теплым за всю историю наблюдений
По прогнозу Всемирной метеорологической организации ООН, глобальные температуры могут достигнуть рекордно высоких уровней в течение следующих пяти лет.