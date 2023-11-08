В Приморье яйцо подорожало до 200 рублей: причины

Как передает Vl.ru, стоимость десятка яиц в торговых сетях Приморья дошла до 190 рублей, домашнее яйцо продают и за 200 рублей. По словам продавцов, подорожание связано с ростом цен на корма для кур.
В министерстве сельского хозяйства отметили, что в результате августовского наводнения в Приморье погибла большая часть посевов кормов для птиц. Кроме этого, подорожали запчасти на оборудование, а также не хватает рабочей силы на предприятиях.
Согласно данным Росстата, яйцо традиционно дешевеет летом, а осенью, наоборот, дорожает. Так, с мая по июль 2023 года цена опустилась на 24 рубля, а вот к концу октября выросла на 36 рублей. Средняя цена на 30 октября составила 140 рублей.
Например, на рынке на улице Спортивной десяток яиц стоит 110−120 рублей за вторую категорию, до 170 рублей — за высшую категорию. А вот стоимость домашних яиц составляет 170−200 рублей.
В ТЦ «Реми» и «Самбери» отборные яйца продают от 160 до 190 рублей, первой категории — по 150−170 рублей. Упаковка из 30 штук стоит 500 рублей за отборные яйца и 400 рублей — за яйца первой категории.
Ранее «ФедералПресс» писал, что в Приморье инфляция составила 8,2%. Этот показатель стал самым высоким по стране.