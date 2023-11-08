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11:39 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

В Приморье яйцо подорожало до 200 рублей: причины

ВЛАДИВОСТОК, 8 ноября, ФедералПресс. За последние три месяца в Приморье заметно выросли цены на десяток яиц. Что стало тому причиной, читайте в нашем материале.

Источник: Reuters

Как передает Vl.ru, стоимость десятка яиц в торговых сетях Приморья дошла до 190 рублей, домашнее яйцо продают и за 200 рублей. По словам продавцов, подорожание связано с ростом цен на корма для кур.

В министерстве сельского хозяйства отметили, что в результате августовского наводнения в Приморье погибла большая часть посевов кормов для птиц. Кроме этого, подорожали запчасти на оборудование, а также не хватает рабочей силы на предприятиях.

Согласно данным Росстата, яйцо традиционно дешевеет летом, а осенью, наоборот, дорожает. Так, с мая по июль 2023 года цена опустилась на 24 рубля, а вот к концу октября выросла на 36 рублей. Средняя цена на 30 октября составила 140 рублей.

Например, на рынке на улице Спортивной десяток яиц стоит 110−120 рублей за вторую категорию, до 170 рублей — за высшую категорию. А вот стоимость домашних яиц составляет 170−200 рублей.

В ТЦ «Реми» и «Самбери» отборные яйца продают от 160 до 190 рублей, первой категории — по 150−170 рублей. Упаковка из 30 штук стоит 500 рублей за отборные яйца и 400 рублей — за яйца первой категории.

Ранее «ФедералПресс» писал, что в Приморье инфляция составила 8,2%. Этот показатель стал самым высоким по стране.

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