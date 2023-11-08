11:37 (мск), источник: Комсомольская правда
Кадровые изменения произошли в мэрии Владивостока
Анна Джура возглавила управление городской среды администрации Владивостока.
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Новым руководителем управления городской среды со 2 ноября назначена Анна Джура. Управленец с 12-летним опытом работы в администрации Владивостока сменила свою предшественницу, уволенную за неудовлетворительную работу. Подробности — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
Анна Джура является профессиональным государственным управленцем, получила соответствующее образование в ДВГТУ. Последние годы курировала озеленение города и демонтаж незаконных объектов. На своей новой должности она продолжит привычную работу, совмещая ее с улучшением городской среды.
В сферу деятельности управления городской среды входит обустройство мест массового отдыха горожан, озеленение территорий (в этом у нынешней главы есть опыт), курирует несколько подведомственных учреждений.
Напомним, ранее с поста уволили Наталью Руденко. Начальник управления получила выговор за неудовлетворительные работы по благоустройству Морского кладбища. Заместителю главы администрации, курирующему это направление, был объявлен выговор.