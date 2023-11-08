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11:37 (мск), источник: Комсомольская правда

Кадровые изменения произошли в мэрии Владивостока

Анна Джура возглавила управление городской среды администрации Владивостока.

Источник: Мэрия Владивостока

Новым руководителем управления городской среды со 2 ноября назначена Анна Джура. Управленец с 12-летним опытом работы в администрации Владивостока сменила свою предшественницу, уволенную за неудовлетворительную работу. Подробности — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».

Анна Джура является профессиональным государственным управленцем, получила соответствующее образование в ДВГТУ. Последние годы курировала озеленение города и демонтаж незаконных объектов. На своей новой должности она продолжит привычную работу, совмещая ее с улучшением городской среды.

В сферу деятельности управления городской среды входит обустройство мест массового отдыха горожан, озеленение территорий (в этом у нынешней главы есть опыт), курирует несколько подведомственных учреждений.

Напомним, ранее с поста уволили Наталью Руденко. Начальник управления получила выговор за неудовлетворительные работы по благоустройству Морского кладбища. Заместителю главы администрации, курирующему это направление, был объявлен выговор.

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