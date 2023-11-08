10:52 (мск), источник: ИА Башинформ
Многодетный отец из Башкирии выиграл в лотерею 2 млн рублей
Многодетный отец из Башкирии выиграл в лотерею 2 млн рублей.
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Житель Башкирии Роман Хисматуллин выиграл 2 миллиона рублей в моментальную лотерею с дизайном «Счастливая 7». Билет мужчина приобрел в фирменном магазине «Столото».
«Я покупаю билеты только с таким дизайном: нравится яркий цвет билета, и часто везет выигрывать по паре тысяч, — рассказал победитель. — Этот билет оказался среди тех, которые я забрал почти последними из пачки. Защитный слой стер дома. Когда понял, сколько выиграл, растерялся. Думаю, мне повезло просто благодаря удачному стечению обстоятельств».
По данным пресс-службы гослотереи, Роман освоил не одну профессию. Мужчина трудился охранником, сварщиком и строителем, сейчас он военнослужащий. Победитель — счастливый многодетный отец: вместе с любимой супругой он воспитывает троих сыновей и двух дочерей. Свободное время полностью посвящает родным. Выигранные деньги он положит на сберегательный счет в качестве накоплений, чтобы в будущем приобрести квартиру.
Как информировал «Башинформ», жители Башкирии за год выиграли в лотереи более 74 млн рублей.