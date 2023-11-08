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11:17 (мск), источник: Комсомольская правда

Выдали воду и забронировали номер: хабаровчане не могут улететь в Москву

Рейс из Хабаровска в Москву перенесли на 9 ноября.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровском крае продолжают бороться с последствиями циклона. Напомним, он пришел в регион в начале недели и накрыл практически все города и села. В Хабаровске на дорогах выросли большие сугробы, через которые жителям было тяжело пробраться на работу, в крае закрыли несколько федеральных трасс для большегрузного и пассажирского транспорта.

Также некоторые авиакомпании перенесли рейсы на другие дни. В том числе, на 9 ноября перенесен полет SU1713 Хабаровск — Москва. По данным представителей международного аэропорта, он состоится в четыре часа утра.

— Вылет рейса переносится по технической причине. Авиакомпания предоставила пассажирам задержанного рейса прохладительные напитки, организовала трансфер и размещение в гостиницах, — рассказали представители аэропорта.

Перевозчик отправил за пассажирами резервный борт, который доставит их до аэропорта назначения.

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