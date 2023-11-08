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Главные новости к вечеру 8 ноября
10:55 (мск), источник: НИА Самара

Минтруд предложил сделать три длинных периода выходных в 2024 году

Майские праздники так и останутся разорванными на две части.

Новогодние каникулы продлятся 10 дней — с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024 года. В честь Первомая предлагается начать отдыхать с 28 апреля по 1 мая (2 мая — на работу). При этом суббота, 27 апреля, станет рабочей. Вторые длинные майские выходные в честь Дня Победы запланированы с 9 по 12 мая.

Получается, что майские праздники так и останутся разорванными на две части, хотя многие призывают именно их увеличить — с 1 по 10 мая, а новогодние сократить.

«Универсальную формулу, мы считаем, в свое время предложил Жириновский: чтобы 31 декабря и 1—3 января были выходными, а остальные дни из январских каникул граждане использовали бы по своему усмотрению. Либо гуляли бы в январе, либо дополнительно в мае», — пояснил «РГ» глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов.

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