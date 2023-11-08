10:55 (мск), источник: НИА Самара
Минтруд предложил сделать три длинных периода выходных в 2024 году
Майские праздники так и останутся разорванными на две части.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Новогодние каникулы продлятся 10 дней — с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024 года. В честь Первомая предлагается начать отдыхать с 28 апреля по 1 мая (2 мая — на работу). При этом суббота, 27 апреля, станет рабочей. Вторые длинные майские выходные в честь Дня Победы запланированы с 9 по 12 мая.
«Универсальную формулу, мы считаем, в свое время предложил Жириновский: чтобы 31 декабря и