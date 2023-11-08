11:35 (мск), источник: Комсомольская правда
«Я русский»: горячий мексиканец переехал в Сибирь ради любви и стал многодетным отцом
Хорхе Риос переехал из Мексики в Иркутскую область и женился на сибирячке.
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Около 12 тысяч километров преодолел 42-летний мексиканец Хорхе Риос, прилетев к любимой в сибирский город Ангарск. Ради 37-летней Елены иностранец сменил вечное лето на суровые морозы, к которым, кстати, так и не привык за восемь лет жизни в Иркутской области.
— Я русский, — гордо называет себя Хорхе, несмотря на наши колючие холода. Подробнее о любви славянской красавицы и иностранца в материале КП-Иркутск.
«Мы только друзья!»
История знакомства у супругов удивительная. Пара никогда бы не познакомились, если бы не ближняя подруга сибирячки из Франции. Именно приятельница уговорила жительницу Ангарска зарегистрироваться на иностранном сайте знакомств еще 12 лет назад.
— Не верила, что можно найти любовь на просторах интернета. Несильно горела желанием заполнять анкету, — говорит женщина. — Но подруга все сделала за меня, оставив заявку на сайте. Я туда не заходила, пока не пришло письмо от будущего мужа.
Любви с «первого взгляда» не произошло. Елена сразу обозначила границы — будем друзьями и не больше! Иностранец тоже не торопился с чувствами, был согласен на приятельские отношения.
— Около полугода мы беспрерывно обменивались сообщениями в соцсетях. Конечно, без онлайн-переводчика не обошлось. Обсуждали культуру, традиции, праздники, хобби наших стран.
«Лена, я лечу к тебе!»
После торжества пара прожила в Мексике еще три года. Фото: личный архив героини публикации.
Со временем сибирячка поняла, что хотела бы увидеть друга по переписке, взять за руку, посмотреть в глаза. О том же мечтал и начинающий влюбляться в россиянку парень.
«Купил билет в Иркутск. Жди меня, Лена, я лечу», — получила та сообщение весной 2012 года.
— Места себе от волнения не могла найти, — вспоминает ангарчанка. — Кроме того, что Хорхе летел один, в добавок он даже не знал нашего языка. Боялась, что где-нибудь потеряется и не долетит…
Но паре было суждено встретиться. В иркутский аэропорт русская красавица поехала с мамой, папой, тетями и бабушкой. В таком составе сибирячка встретила любимого.
— Дома состоялся целый праздник с русскими угощениями! Особенно Хорхе понравились сырники и пельмени. А вот холодец и сало не ест и по сей день.
В течение месяца мексиканец знакомился с сибирской зимой: катался на коньках, на санках и лыжах. Всему радовался искренне, как ребенок. Еще бы! Ведь снег видел впервые.
Свадьба по мексиканским традициям
Каникулы пролетели быстро, иностранцу нужно было возвращаться на родину. Но в день прощания Елена плакала от счастья. Ведь перед разлукой иностранец встал на колено и предложил ей выйти за него. Женщина без раздумий ответила — «Да!».
— Договорились, что теперь моя очередь лететь в гости. После отъезда стала заниматься подготовкой визы. Признаюсь честно, было страшно ехать одной, но в конце 2012 года была уже в штате Морелос Мексики. Именно там жил будущий супруг со своей большой семьей. Все его близкие встретили меня, как родную. Там мы сыграли свадьбу исключительно по мексиканским традициям.
Родители Елены не смогли присутствовать на празднике, поэтому к алтарю сибирячку вел папа Хорхе. Весь праздничный вечер звучала народная музыка — мариачи. А столы ломились от пикантных традиционных блюд из курицы и говядины: тако, тамале, карнитас. В остальном церемония была, как в России: обмен клятвами, кольцами, передача букета невесты незамужней гостье. Только вот банкет организовывали исключительно родственники со стороны женика, как и подобает.
После торжества пара прожила в Мексике еще три года. За это время у супругов появился на свет первенец. Мальчика решили назвать Фернандо. Тогда Хорхе получил высшее образование по специальности преподаватель иностранного языка. К слову, россиянка от супруга не отставала — в совершенстве овладела испанским. Тогда пару пригласили на работу преподавателями языка в государственную школу Мексики.
«Нужно вернуться в Ангарск»
— Когда забеременела вторым малышом, начались проблемы со здоровьем. Врачи связывали скачки давления с непривычным климатом. За три года, так и не адаптировалась к жаре. Нужно было возвращаться в Ангарск, чтобы не случилось беды, — говорит Елена.
Хорхе поддержал супругу. Через пару месяцев семья была уже в Сибири. Сразу приступили к оформлению вида на жительство. А в конце 2015 года у пары родилась дочь Валерия. Девочке решили дать русское имя, так как появилась на свет малышка в Ангарске.
— У меня здоровье нормализовалась, а вот у Хорхе… Муж все еще не может привыкнуть к морозам. Без теплой шапки, шерстяных варежек и носков не обходится, — рассказывает Елена.
Дети знают сразу три языка
С работой у Хорхе не ладилось. Брался за любую подработку. Даже ездил вахтовиком в Иркутск, чтобы обеспечить семью. Но позже супруги решили продолжить преподавать.
— Нужно было педагогическое образование. Окончили магистратуру в Иркутском госуниверситете. А после устроились преподавать английский в ангарский филиал Иркутского колледжа экономики, сервиса и туризма. Поначалу супругу было тяжело преодолеть языковой барьер, разговаривал на ломанном русском. А через пару месяцев освоился. Студенты к нему тянулись и очень любили.
Но пару лет назад мексиканец уволился из техникума и создал свою студию английского языка в Ангарске и Иркутске. Год назад в семье произошло третье пополнение, родилась дочь Милена. Имя супруги выбирали нейтральное — подходящее как для России, так и для Мексики.
— Кстати, дети разговаривают и понимают сразу на трех языках: русском, испанском и английском. Про национальные праздники наших стран тоже не забываем. Ходим на парад в День Победы, но и День мертвых отмечаем. Сейчас мечтаем вновь навестить родных мужа. Конечно, общаемся с бабушками и дедушками по видеосвязи, но супруг очень скучает по родине, — заключает жительница Ангарска.