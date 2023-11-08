11:00 (мск), источник: Комсомольская правда
В центре Воронежа перекроют движение из-за матча «Факела» с ЦСКА
Встреча пройдет 11 ноября.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Для обеспечения безопасности и правопорядка при проведении 11 ноября игры чемпионата России по футболу в РПЛ между «Факелом» и ЦСКА будет временно скорректирована схема организации дорожного движения на всех улицах возле Центрального стадиона профсоюзов. Об этом сообщает телеграм-канал управления дорожного хозяйства города.
С 18:00 10 ноября до 18:00 11 ноября будет запрещена парковка автотранспорта на участках улиц:
— Фридриха Энгельса (от улицы Комиссаржевской до Чайковского);
— Студенческой (от улицы Феоктистова до Комиссаржевской);
— Комиссаржевской (от улицы Фридриха Энгельса до Студенческой);
— Чайковского (от улицы Фридриха Энгельса до Студенческой).
С 7:00 до 18:00 11 ноября закроют движение автотранспорта на участках улиц:
— Комиссаржевской (от улицы Кольцовской до проспекта Революции);
— Чайковского (от проспекта Революции до улицы Кольцовской);
— Студенческой (от улицы Феоктистова до улицы Комиссаржевской);
— Фридриха Энгельса (от улицы Феоктистова до улицы Средне-Московской).
На закрываемых для движения транспорта участках будет ограничен выезд с дворовых территорий, при этом проход для пешеходов останется свободным.
На период закрытия движения три автобусных маршрута изменят путь следования:
— движение автобусов по маршруту № 58 будет направлено с улицы Степана Разина по проспекту Революции, площади Ленина, улице Плехановской и далее по маршруту. В обратном направлении — с улицы Плехановской по площади Ленина, проспекту Революции, улице Степана Разина и далее по маршруту;
— №№ 46, 76 — с улицы Плехановской по улице Кольцовской, площади Черняховского, улице Кольцовской до остановки «ж/д вокзал Воронеж-1». В обратном направлении — с улицы Кольцовской по улице Плехановской и далее по маршрутам.
Матч между «Факелом» и ЦСКА состоится 11 ноября. Начало в 17:00.