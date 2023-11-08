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11:00 (мск), источник: Комсомольская правда

В центре Воронежа перекроют движение из-за матча «Факела» с ЦСКА

Встреча пройдет 11 ноября.

Для обеспечения безопасности и правопорядка при проведении 11 ноября игры чемпионата России по футболу в РПЛ между «Факелом» и ЦСКА будет временно скорректирована схема организации дорожного движения на всех улицах возле Центрального стадиона профсоюзов. Об этом сообщает телеграм-канал управления дорожного хозяйства города.

С 18:00 10 ноября до 18:00 11 ноября будет запрещена парковка автотранспорта на участках улиц:

— Фридриха Энгельса (от улицы Комиссаржевской до Чайковского);

— Студенческой (от улицы Феоктистова до Комиссаржевской);

— Комиссаржевской (от улицы Фридриха Энгельса до Студенческой);

— Чайковского (от улицы Фридриха Энгельса до Студенческой).

С 7:00 до 18:00 11 ноября закроют движение автотранспорта на участках улиц:

— Комиссаржевской (от улицы Кольцовской до проспекта Революции);

— Чайковского (от проспекта Революции до улицы Кольцовской);

— Студенческой (от улицы Феоктистова до улицы Комиссаржевской);

— Фридриха Энгельса (от улицы Феоктистова до улицы Средне-Московской).

На закрываемых для движения транспорта участках будет ограничен выезд с дворовых территорий, при этом проход для пешеходов останется свободным.

На период закрытия движения три автобусных маршрута изменят путь следования:

— движение автобусов по маршруту № 58 будет направлено с улицы Степана Разина по проспекту Революции, площади Ленина, улице Плехановской и далее по маршруту. В обратном направлении — с улицы Плехановской по площади Ленина, проспекту Революции, улице Степана Разина и далее по маршруту;

— №№ 46, 76 — с улицы Плехановской по улице Кольцовской, площади Черняховского, улице Кольцовской до остановки «ж/д вокзал Воронеж-1». В обратном направлении — с улицы Кольцовской по улице Плехановской и далее по маршрутам.

Матч между «Факелом» и ЦСКА состоится 11 ноября. Начало в 17:00.

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