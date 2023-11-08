12:33 (мск), источник: МК.RU Волгоград
Как избежать уловок продавцов в «черную пятницу», посоветовали волгоградцам
Нередко продавцы повышают цены перед распродажами.
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Поэтому существует риск переплатить, а не сэкономить. Как избежать обмана и сохранить деньги, рассказывают эксперты Роскачества.
По оценкам специалистов, в 2022 году в период ноябрьских скидок 23% компаний не понизили цены, а 9% вообще сократили число промокодов и размер скидок.
Зачастую малые и средние предприятия не могут позволить себе снизить стоимость товаров из-за того, что сейчас им приходится работать в сложных экономических условиях. А многие товары, к примеру, ювелирные изделия, бытовая техника, мебель и другие, не подвержены сезонности, поэтому не стоит ожидать значительных скидок на них в ноябре.
Эксперты советуют покупать необходимые вещи не в самый период «черной пятницы», а задолго до начала распродаж. По возможности, отслеживайте изменение цен на товар. В это время торговые агрегаторы и специальные расширения для браузеров могут отключать функцию мониторинга цен.
Некоторые продавцы не скрывают свое намерение завысить стоимость товара заранее, до начала распродаж. Порой за зачеркнутой ценой можно заметить стоимость, по которой товар никогда и не продавался.
Если вы увидели, что цена товара за месяц до ноябрьских распродаж действительно снизилась, то можете смело совершать покупку. Однако перед этим сравните с другими магазинами и убедитесь, что вы и в самом деле экономите.