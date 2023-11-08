11:15 (мск), источник: AmurMedia.ru
Что такое буллинг в школе и как его распознать родителям в Хабаровске
Редакция приводит несколько признаков, которые железно свидетельствуют о детской травле.
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Буллинг в школе явление, к сожалению, распространенное и очень известное, как родителям так и детским психологам. Но что если ребенок скрывает от родных, что он подвергается ежедневным издевательствам? Врачи краевой клинической психиатрической больницы им. проф. Галанта рассказали редакции ИА AmurMedia о шести признаках того, что ваше чадо терпит травлю со стороны сверстников или школьников постарше.
Дети — создания, конечно, удивительные, но зачастую жестокие, особенно в подростковом возрасте. Гормональные всплески могут вызывать агрессию, причем эта история не только про мальчиков, но и про девочек. Для понимания матчасти приведем кинематограф. Многие помнят пронзительный советский фильм «Чучело» с юной Кристиной Орбакайте, в котором над школьницей издевался целый класс. Еще для примера можно привести едва ли ни каждый голливудский фильм о подростках. Что далеко ходить? Даже Питера Паркера чмырили молодчики, пока его не укусил лабораторный паук.
Зачастую школьники скрывают издевательства в отношении себя и родители даже не подозревают, что для их отпрыска школа это не уроки и игры, а тумаки да оскорбления. Вот для таких историй редакция новостного сайта приводит психологические, социальные и физические признаки, по которым можно распознать жертву школьной травли.
В случае школьной травли важна комплексная работа с ребенком, педагогом и руководством учебного заведения и детским психологом. Работа со специалистом поможет подростку не только проработать последствия школьной травли, но и предотвратить подобные ситуации в будущем.
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