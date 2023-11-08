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Главные новости к вечеру 8 ноября
11:09 (мск), источник: МК.RU Красноярск

Летчик-герой из Красноярского края дал интервью Леониду Якубовичу

Герой России, уроженец Игарки Красноярского края Дамир Юсупов принял участие в подкасте «Все хотят летать» с Леонидом Якубовичем.

Источник: Соцсети

Программа вышла на Первом канале. Об этом сам Юсупов написал на своей странице во «ВКонтакте».

Герой России, летчик с севера Красноярского края Дамир Юсупов пообщался с Леонидом Якубовичем в подкасте «Все хотят летать» на Первом канале.

«Вдвойне приятно, что Леонид Аркадьевич опытный авиатор, действующий пилот и освоил несколько типов воздушных судов (самолеты, вертолеты). С большим удовольствием поговорили об авиации, самолетах и конечно об аварийной посадке в кукурузное поле в августе 2019 года», — поделился впечатлениями летчик-герой.

Ранее «МК в Красноярске» также побеседовал с Дамиром Юсуповым о фильме «На солнце, вдоль рядов кукурузы», где уроженца Игарки сыграл Егор Бероев, а также о подвиге, которым прославился летчик — спасении более 300 жизней благодаря грамотной посадке воздушного судна. Также Дамир рассказал о том, насколько важное значение в его жизни играет Красноярский край.

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