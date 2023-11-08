13:31 (мск), источник: МК.RU Крым
Крымский эксперт предрек конец эры дешевых такси
Повышение тарифов на такси не связано с законодательными новшествами.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Об этом в эфире «Радио Крым» заявил председатель Крымской территориальной организации межрегионального профсоюза работников пассажирского транспорта «Таксист» Андрей Козарь.
По его словам, услуги такси будут расти в цене из-за роста стоимости топлива и новых автомобилей. Раньше многие представители отрасли демпинговали — конкурировали с агрегаторами, сейчас на рынке определились участники и все выходят на нормальный ценовой уровень.
При этом отрасль такси нужно поддерживать со стороны бюджета, считает эксперт.