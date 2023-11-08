Главное
Главные новости к вечеру 8 ноября
13:31 (мск), источник: МК.RU Крым

Крымский эксперт предрек конец эры дешевых такси

Повышение тарифов на такси не связано с законодательными новшествами.

Об этом в эфире «Радио Крым» заявил председатель Крымской территориальной организации межрегионального профсоюза работников пассажирского транспорта «Таксист» Андрей Козарь.

По его словам, услуги такси будут расти в цене из-за роста стоимости топлива и новых автомобилей. Раньше многие представители отрасли демпинговали — конкурировали с агрегаторами, сейчас на рынке определились участники и все выходят на нормальный ценовой уровень.

При этом отрасль такси нужно поддерживать со стороны бюджета, считает эксперт.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Удивительное рядом: немногие знают об этом озере с бирюзовой водой
Как в крымских учебных заведениях обеспечивают безопасность учебного про...
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта