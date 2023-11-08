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11:24 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Специальное штормовое предупреждение объявили во Владивостоке: город окажется во власти циклона

ВЛАДИВОСТОК, 8 ноября, ФедералПресс. Мэрия Владивостока объявила специальное штормовое предупреждение из-за прогнозируемых на 9 ноября осадков. По данным синоптиков, в приморской столице ожидается сильный дождь.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +18° 2 м/с 41% 759 мм рт. ст. +15°
Источник: РИА "Новости"

Как сообщили в пресс-службе мэрии, в настоящее время силы и средства дорожной и коммунальных служб находятся в повышенной готовности.

По данным синоптиков, осадки будут сопровождаться сильным ветром. Во второй половине дня его порывы будут достигать 18 м/с. Максимальная температура воздуха будет в пределах +4…+7 градусов.

Жителей и гостей города просят быть предельно внимательными на дорогах — будут открыты решетки на сетях ливневой канализации. Также в связи с сильным ветром необходимо воздержаться от парковки машин вблизи больших деревьев, рекламных и других малоустойчивых контракций.

Ранее «ФедералПресс» писал, что в некоторых районах Приморье пройдет ледяной дождь. Сотрудники МЧС Приморья рассказали, каким районам следует подготовиться к непогоде.

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