Специальное штормовое предупреждение объявили во Владивостоке: город окажется во власти циклона

Как сообщили в пресс-службе мэрии, в настоящее время силы и средства дорожной и коммунальных служб находятся в повышенной готовности.
По данным синоптиков, осадки будут сопровождаться сильным ветром. Во второй половине дня его порывы будут достигать 18 м/с. Максимальная температура воздуха будет в пределах +4…+7 градусов.
Жителей и гостей города просят быть предельно внимательными на дорогах — будут открыты решетки на сетях ливневой канализации. Также в связи с сильным ветром необходимо воздержаться от парковки машин вблизи больших деревьев, рекламных и других малоустойчивых контракций.
Ранее «ФедералПресс» писал, что в некоторых районах Приморье пройдет ледяной дождь. Сотрудники МЧС Приморья рассказали, каким районам следует подготовиться к непогоде.