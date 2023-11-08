11:22 (мск), источник: АиФ Владивосток
На улице Крыгина во Владивостоке возводят новую подпорную стену
На объекте уже забетонировали фундаментную плиту и готовятся к вязке армокаркаса лицевой плиты.
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В районе Крыгина, 1 ведется реставрация подпорной стены. На данный момент уже произведена бетонировка фундаментной плиты, и находящиеся на объекте специалисты готовятся к связыванию армокаркаса лицевой плиты. Представитель подрядной организации ООО «Техник» сообщил, что после бетонирования фундаментной плиты она будет напитываться в течение нескольких дней. Как только достигнется 70% проектной прочности, начнется связывание армокаркаса на лицевую плиту. Управление городской среды уточнило, что длина конструкции составит 25 метров, а высота — 7 метров. Планируется завершить строительство до конца текущего года.
В управлении отметили, что стена находилась в аварийном состоянии, поэтому было принято решение о ее ремонте. Из-за значительной протяженности конструкции объем работ оказался достаточно значительным.
Кроме того, во Владивостоке продолжается строительство подпорной стены у лицея № 41 на улице Воропаева, 31. Она пострадала от сильных дождей в этом году, поэтому по поручению губернатора Приморского края Олега Кожемяко было принято решение о ее восстановлении. Подрядчик уже установил большую часть бетонных блоков, и их установка продолжается ежедневно.
Кроме того, в настоящее время продолжаются работы по возведению подпорных стен на улицах Некрасовская, 58, Жигура, 52а и Кипарисовая, 16. Ремонт подпорных стен уже завершен на улицах Пушкинская, 52, Океанский проспект, 83, Тунгусская, 31, Уборевича, 6, а также в районе остановки «Школа милиции» на улице Котельникова.