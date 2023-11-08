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Главные новости к вечеру 8 ноября
11:20 (мск), источник: НИА Владивосток

Жителей Владивостока приглашают на марафон ГТО

Во Владивостоке стартовал марафон ГТО.

Источник: Пресс-служба администрации Владивостока

Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте ГТО и пройти минимум два испытания своей ступени. Это даст возможность выиграть подарок от партнеров проекта. Продлится марафон до 27 декабря, сообщает мэрия.

Как сообщили в управлении физической культуры и спорта администрации Владивостока, каждый 10 дней среди зарегистрировавшихся и приступивших к испытаниям участников будут проходить розыгрыши сувениров и приятных сюрпризов.

«Это будут абонементы в спортмаркеты и фитнес-клубы, сертификаты в магазины цифровой и бытовой техники, а также в магазины детских товаров и развлекательные центры», — уточнили в управлении.

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